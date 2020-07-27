Хедман не полетел с «Тампой» в Торонто по семейным обстоятельствам

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман не полетел с командой в Торонто, где будет проходить плей-офф, информирует TSN. Сообщается, что игрок принял такое решение по семейным обстоятельствам, но прибудет к старту квалификационного раунда.
В нынешнем сезоне 29-летний Хедман провёл 66 матчей в регулярном чемпионате и набрал 55 (11+44) баллов при показателе полезности «+27».
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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