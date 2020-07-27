Романов: напротив номера круглосуточно сидит человек и следит, чтобы я не выходил

Новичок «Монреаль Канадиенс» Александр Романов рассказал, как проходит его карантин в Канаде.
«До Монреаля я пока не добрался, отбываю недельный карантин в Торонто. А если бы сразу отправился в Монреаль, пришлось бы две недели быть на вынужденной самоизоляции от всех. В Торонто меня поселили в отель. Отличные условия, великолепный вид из окна номера на весь город, видно огромное озеро Онтарио, шикарная погода — все дни светит солнце. На улицу выходить мне нельзя. Напротив моего номера круглосуточно сидит человек и следит, чтобы я соблюдал карантин и никуда не выходил. Даже прогуляться по этажу нельзя.
Это меня сковывает. Если, находясь дома, я мог сам тренироваться, то находясь в четырех стенах в Торонто в отеле это неимоверно сложно. Тут у меня нет ни велосипеда, ни гантелей, никакого спортивного инвентаря. А заниматься-то необходимо, а то и прибавить в весе можно. Мне представители «Монреаля» выслали упражнения, которые возможно делать в номере. Ещё девушка советует больше отжиматься. Без дела нельзя сидеть. Так можно всю форму растерять. Считаю дни и часы, когда завершится период карантина», — цитирует игрока «ВсёПроСпорт».
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