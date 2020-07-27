Вице-президент НХЛ: не хотим, чтобы игроки разных команд пересекались друг с другом

Исполнительный вице-президент НХЛ по организации мероприятий Дин Мацузаки прокомментировал прибытие клубов в города-хабы.
«Команды приезжают из разных городов, и ситуация с коронавирусом в них разная. Соответственно и меры безопасности в них могут отличаться друг от друга. Думаю, они удивятся, увидев, что здесь все, начиная с сотрудников гостиницы и НХЛ, носят маски.
Понятно, что в течение всей квалификации и плей-офф всем надо будет соблюдать дистанцию, чтобы обезопасить друг друга. Но особенно в первые пять дней. По рекомендациям врачей и регламенту четвёртого этапа в эти дни командам следует избегать контактов друг с другом. Мы не хотим, чтобы игроки разных команд пересекались или даже общались с нашими сотрудниками. Так будет безопаснее, за счёт этого мы снизим риск возможного распространения инфекции», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
- 27 июля 2020
-
10:59
-
10:59
-
10:59
-
09:56
-
09:38
-
09:15
-
07:53
-
07:45
-
06:49
-
01:09
-
00:56
-
00:36
- 26 июля 2020
-
23:55
-
23:19
-
22:59
-
22:35
-
22:03
-
21:31
-
20:55
-
20:30
-
19:56
-
19:39
-
18:55
-
18:45
-
17:53
-
17:31
-
16:35
-
16:00
-
15:35
-
15:01
-
14:44
-
14:25
-
14:01
-
13:36
-
13:04