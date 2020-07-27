Вице-президент НХЛ: не хотим, чтобы игроки разных команд пересекались друг с другом

Исполнительный вице-президент НХЛ по организации мероприятий Дин Мацузаки прокомментировал прибытие клубов в города-хабы.



«Команды приезжают из разных городов, и ситуация с коронавирусом в них разная. Соответственно и меры безопасности в них могут отличаться друг от друга. Думаю, они удивятся, увидев, что здесь все, начиная с сотрудников гостиницы и НХЛ, носят маски.



Понятно, что в течение всей квалификации и плей-офф всем надо будет соблюдать дистанцию, чтобы обезопасить друг друга. Но особенно в первые пять дней. По рекомендациям врачей и регламенту четвёртого этапа в эти дни командам следует избегать контактов друг с другом. Мы не хотим, чтобы игроки разных команд пересекались или даже общались с нашими сотрудниками. Так будет безопаснее, за счёт этого мы снизим риск возможного распространения инфекции», — цитирует функционера официальный сайт лиги.