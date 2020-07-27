Лундквист и Шестёркин составят пару вратарей «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче

Хенрик Лундквист и Игорь Шестёркин составляют основную пару вратарей «Нью-Йорк Рейнджерс» во время тренировок, информирует Lohud. Таким образом, Лундквист и Шестёркин должны принять участие в первом матче после перерыва, Александр Георгиев останется в запасе.



Напомним, в состав клуба на Кубок Стэнли включены 30 игроков. К матчам в Торонто будут готовиться 3 вратаря, 9 защитников и 18 нападающих, среди которых пятеро россиян – Артемий Панарин, Павел Бучневич, Игорь Шестёркин, Александр Георгиев и Виталий Кравцов.



Вратари: Александр Георгиев, Хенрик Лундквист, Игорь Шестёркин.



Защитники: Брэндон Кроули, Тони Деанджело, Адам Фокс, Либор Гайек, Райан Линдгрен, Даррен Рэддиш, Брендан Смит, Марк Стаал, Джейкоб Труба.



Нападающие: Павел Бучневич, Филип Хитил, Филлип Ди Джузеппе, Йеспер Фаст, Стивен Фогарти, Жюльен Готье, Тимоти Геттингер, Бретт Хауден, Каапо Какко, Виталий Кравцов, Крис Крайдер, Брендан Лемье, Винни Леттьери, Грег Маккегг, Дэнни О'Реган, Артемий Панарин, Райан Строум и Мика Зибанеджад.