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Иван Просветов не вошёл в состав «Аризоны» на плей-офф

Иван Просветов не вошёл в состав «Аризоны» на плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Российский защитник Илья Любушкин вошёл в состав «Аризоны Койотс» на плей-офф Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт клуба. Вратарь Иван Просветов не попал в заявку, хотя занимался в тренировочном лагере клуба.

Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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