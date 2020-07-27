КХЛ проинспектировала арену в Мытищах, где будет играть «Куньлунь»

Континентальная хоккейная лига накануне старта сезона начала инспекцию арен, на которых пройдут матчи КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. В числе первых были посещены ледовые дворцы в Подмосковье.



С нынешнего года КХЛ возобновляет программу инспекции арен за несколько недель до старта регулярного чемпионата. Специальные комиссии под руководством вице-президента КХЛ Алексея Анисимова проверят дворцы спорта на полное соответствие регламенту. В первую очередь внимание будет уделено спортивной части. Важным пунктом каждой инспекции станет и проверка так называемых «чистых зон» для обеспечения полной безопасности здоровья хоккеистов, болельщиков, руководства и персонала клубов в условиях пандемии. Также, если потребуется, инспекционные комиссии будут организованы уже в ходе сезона.



«Первую инспекцию мы провели в Москве и Подмосковье. Это арены в Красногорске, Сетуни, а также в Мытищах, где начнёт новый сезон команда «Куньлунь». На этой неделе я отправляюсь по маршруту Череповец – Ярославль – Нижний Новгород, далее мы проинспектируем арены Урала и Дальнего Востока. Мы обращаем внимание на каждый штрих, каждую деталь. Очень важно, чтобы клубы поняли – наша цель не обложить всех штрафами, а помочь на берегу, до старта регулярного чемпионата устранить все недочёты. Чтобы уже во время сезона клубам не пришлось платить те самые штрафы за нарушения регламента», — рассказал Алексей Анисимов.