Московское «Динамо» отменило товарищеские матчи с «Торпедо» и «Витязем»

Московское «Динамо» отменило товарищеские матчи с нижегородским «Торпедо» и подмосковным «Витязем», информирует клубное телевидение. Матч с «Торпедо» был намечен на 30 июля, с «Витязем» — на 5 августа. У других команд клубной системы «Динамо» также отменены ближайшие товарищеские матчи. Напомним, в фарм-клубе «Динамо» в ВХЛ были сданы положительные тесты на коронавирус.



Недавно игроки «Динамо» сделали подарок главному тренеру Владимиру Крикунову. Капитан команды Вадим Шипачёв и его ассистент Андрей Миронов подарили наставнику постамент, на котором установлена фигура Крикунова рядом с баллонами.



Крикунов вернулся на пост рулевого бело-голубых в октябре 2018 года. За это время динамовцы дважды вышли в плей-офф и прошли во второй раунд Кубка Гагарина. В сезоне-2018/2019 «Динамо» уступило будущему чемпиону — московским «армейцам», а в прошедшем сезоне бело-голубые прошли во второй раунд, после чего чемпионат был остановлен из-за пандемии коронавируса. Под руководством Крикунова бело-голубые стали бронзовым призёром чемпионата России сезона-2019/2020.