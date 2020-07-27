Евенко: у «Трактора» высокие стандарты, команда всегда старается бороться за медали

Новичок «Трактора» Олег Евенко поделился впечатлениями от перехода в челябинскую команду.
«О Челябинске знаю, что это хоккейный город, много традиций здесь, и очень ценится хоккей в этом регионе. Не так давно «Трактор» был успешен в КХЛ, правда, прошлый сезон не очень получился, но у команды высокие стандарты, она старается всегда бороться за медали.
В этом году решил не брать отпуск, просто продолжал держать себя в форме, ходил в зал и катался на льду. Считаю, что подошёл в хорошей форме, но всё равно сборы есть сборы. Когда присоединяешься к команде, совсем другой темп, совсем другой режим. Поначалу всё равно тяжело.
На тренировках вполне нормальная нагрузка. Для меня это первая неделя, поэтому чувствуется усталость, мышцы где-то закислились больше. Бег нормально дался. Первая тренировка дня всегда полегче. Вторая — там уже на усталости дорабатываешь», — цитирует Евенко официальный сайт «Трактора».
- 27 июля 2020
-
15:34
-
15:14
-
14:57
-
14:41
-
14:33
-
13:55
-
13:20
-
12:48
-
12:29
-
12:13
-
11:43
-
11:22
-
10:59
-
10:59
-
10:59
-
09:56
-
09:38
-
09:15
-
07:53
-
07:45
-
06:49
-
01:09
-
00:56
-
00:36
- 26 июля 2020
-
23:55
-
23:19
-
22:59
-
22:35
-
22:03
-
21:31
-
20:55
-
20:30
-
19:56
-
19:39
-
18:55