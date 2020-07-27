Евенко: у «Трактора» высокие стандарты, команда всегда старается бороться за медали

Новичок «Трактора» Олег Евенко поделился впечатлениями от перехода в челябинскую команду.



«О Челябинске знаю, что это хоккейный город, много традиций здесь, и очень ценится хоккей в этом регионе. Не так давно «Трактор» был успешен в КХЛ, правда, прошлый сезон не очень получился, но у команды высокие стандарты, она старается всегда бороться за медали.



В этом году решил не брать отпуск, просто продолжал держать себя в форме, ходил в зал и катался на льду. Считаю, что подошёл в хорошей форме, но всё равно сборы есть сборы. Когда присоединяешься к команде, совсем другой темп, совсем другой режим. Поначалу всё равно тяжело.



На тренировках вполне нормальная нагрузка. Для меня это первая неделя, поэтому чувствуется усталость, мышцы где-то закислились больше. Бег нормально дался. Первая тренировка дня всегда полегче. Вторая — там уже на усталости дорабатываешь», — цитирует Евенко официальный сайт «Трактора».