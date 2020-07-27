Швырёв: два сезона в Северной Америке дали мне абсолютно всё. Я вырос как игрок

Нападающий «Металлурга» Игорь Швырёв рассказал, как происходил его переход в магнитогорский клуб.



«Сначала мне позвонил Илья Петрович Воробьёв. Спросил: «Не хочешь на следующий сезон вернуться? Мы на тебя рассчитываем, ждём». Договорились, что я подумаю, у меня было время. И дальше будем разговаривать, к концу сезона КХЛ. Я всё взвесил и решил, что лучше сейчас будет вернуться, немного перезапуститься. Из Америки уехал в середине марта, как только стало понятно, что сезон завершён и мы можем лететь домой. Первым же самолётом вылетел в Россию, пандемия только-только начиналась. Поэтому даже на карантине не сидел.



Два сезона в Северной Америке? Эти два года дали мне абсолютно всё. И в спортивном, и в бытовом планах, и в части иностранного языка. По хоккею могу сказать, что вырос как игрок: в плане физики, в плане понимания игры. Так что эти два года я не просто так просидел. Чему-то учился, играл. Это был полезный опыт», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.