Минское «Динамо» подтвердило продление контракта с Райаном Спунером
Минское «Динамо» на официальном сайте объявило о продлении контракта с нападающим Райаном Спунером. Новое соглашение рассчитано на один сезон. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
В минувшем сезоне 28-летний канадский форвард в 43 матчах регулярного чемпионата забросил 10 шайб и отдал 27 результативных передач при показателе полезности «–31» и 6 штрафных минутах.
За свою карьеру в НХЛ Спунер провёл 329 матчей за «Бостон», «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Ванкувер», в которых набрал 169 очков (48+121). Летом 2019 года канадский нападающий перебрался в Швейцарию. За «Лугано» Спунер провёл всего 2 матча из 13, в которых отметился результативной передачей при показателе полезности «–3».
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