Тренер «Каролины»: Андрей Свечников хочет стать лучше и готов вкалывать ради этого

Тренер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Джефф Дэниелс поделился мнением о российском нападающем «ураганов» Андрее Свечникове.

«С ним очень легко работать, потому что он хочет стать лучше. И не просто хочет, а готов вкалывать ради этого. У него постоянное желание задержаться после тренировок, чтобы поработать над тем или иным аспектом. Что самое удивительное — это касается не только практики, но и теории. Если Андрей делает в игре ошибку, он просит потом разобрать её с ним на видео. Иногда я по одному его взгляду понимаю вопрос: «Коуч, нам есть сегодня что посмотреть?»

Что выделяет его? Скорость. Иногда кажется, что ему никак не успеть первым к шайбе, но он делает рывок, ставит плечо — и через секунду уже оказывается перед вратарем противника. Что ещё я могу выделить: он не боится ответственности, даже жаждет её. Не так часто можно видеть подобное у 20-летнего парня», ─ приводит слова Дэниелса пресс-служба лиги.