Защитник «Нью-Джерси» Пи Кей Суббэн провёл тренировку с Дуэйном Джонсоном

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн продолжает подготовку к новому сезону Национальной хоккейной лиги. Хоккеист провёл совместную тренировку с голливудским актёром Дуэйном «Скалой» Джонсоном.

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Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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