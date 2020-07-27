В НХЛ не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом среди игроков

В «твиттере» Национальной хоккейной лиги опубликовано заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус во время третьей фазы возобновления чемпионата.
Сообщается, что по состоянию на понедельник, 27 июля, более 800 хоккеистов отчитались на этой неделе в тренировочных лагерях своих клубов об участии в мероприятиях третьей фазы. В этой группе игроков было проведено 4256 тестов на COVID-19. В результате ни один из тестов не дал положительный результат на наличие COVID-19.
Из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ был прерван. Игры возобновятся 1 августа, но организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. С этого дня стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.
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