Боб Хартли: ответственность и надёжность – важные составляющие системы игры «Авангарда»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал изменения, которые произошли в составе команды в это межсезонье.

«Важно сплотиться, стать семьёй, научиться работать вместе. Пандемия поставила наш план на паузу. Но что есть, то есть. Возможно, период адаптации новичков продлится немного дольше, чем мы рассчитывали, но мы не можем это контролировать. Для себя я давно понял одну вещь – и в обычной жизни, и в работе тренера нельзя зацикливаться на том, что не подвластно твоему контролю. Если ты не можешь что-то контролировать, не стоит тратить впустую время, лучше набраться терпения и переждать. Именно это мы и будем делать. Сезон долгий. Я доволен ребятами, думаю, что всё будет в порядке.

Сколько потребуется времени, чтобы научить новичков «Авангарда» моей тренерской системе? Времени потребуется больше, но не по причине большого количества новичков. Давайте вспомним тот сезон, когда я приехал в «Авангард». На тот момент все игроки для меня были новыми. И мы весьма хорошо провели сезон с 24 новыми игроками. Да, в этом году много новых игроков и сотрудников. Но не это нас притормаживает, а именно пандемия. У нас ещё много времени впереди и много работы предстоит проделать, когда команда вновь будет в полном составе. Будет интересно.

Вокруг кого буду строить игру? Нам важен и нужен каждый. У каждого своя роль. Ответственность и надёжность – важные составляющие нашей системы. Все ответственны за результат. Не хочется, чтобы игрок фокусировался только на том, чтобы забивать как можно больше, а по итогу к концу сезона вышел с показателем «минус 20». С такими людьми побеждать трудно. Нужны игроки, работающие на общий успех команды. Не результативность, а командный результат. Хоккей – командная игра. Результат команды намного важнее личных результатов. Это мы и стараемся проповедовать в клубе», ─ приводит слова Хартли пресс-служба клуба.