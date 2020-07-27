Фолиньо ─ о возобновлении сезона: никто из нас не хочет стать тем, кто всё испортит

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился впечатлениями от прибытия в Торонто, который является одним из двух городов-хабов, где будут проходить матчи Кубка Стэнли.
«Не думаю, что кто-то рассчитывал, что проблем не будет. Но меня лично удивило, как здесь всё продумано. Надо будет только привыкнуть, потому что всё это непривычно для нас. У нас уже давно сложились определённые привычки и распорядок дня на выездах. Сейчас есть ограничения, мы должны носить маски. Придётся к этому привыкать. Думаю, что через пару-тройку дней всё это станет для нас обычной рутиной, мы даже перестанем что-то из этого замечать.
Хочу, чтобы меня правильно поняли. Наступает очень интересное время для многих из нас. Ничего подобного с нами не происходило, и никто из нас не хочет стать тем человеком, который всё испортит. Мы все понимаем, что у нас есть шанс побороться за Кубок Стэнли, но прежде всего мы рады, что хоккей возвращается. Мы это чувствуем», ─ приводит слова Фолиньо пресс-служба лиги.
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