Генменеджер «Каролины»: Свечников продолжает работать над собой, несмотря на все успехи
Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл поделился мнением о российском нападающем «ураганов» Андрее Свечникове.
«В начале февраля мы играли в Аризоне и уступали — 0:2. Но тут Андрей взял дело в свои руки. Забил два гола, помог забить ещё один Себастьяну Ахо, и мы выиграли. Когда дела идут плохо, он способен разбудить всех остальных.
Атлеты в наше время часто избалованы. Но Свечников прошёл слишком трудный путь, чтобы оказаться там, где сейчас. Он продолжает работать над собой, несмотря на все успехи», ─ приводит слова Уодделла пресс-служба НХЛ.
В 68 матчах минувшего регулярного чемпионата Свечников записал на свой счёт 61 (24+37) очко при показателе полезности «+9».
Тренер «Каролины»: Андрей Свечников хочет стать лучше и готов вкалывать ради этого
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