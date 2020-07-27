Генменеджер «Каролины»: Свечников продолжает работать над собой, несмотря на все успехи

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл поделился мнением о российском нападающем «ураганов» Андрее Свечникове.

«В начале февраля мы играли в Аризоне и уступали — 0:2. Но тут Андрей взял дело в свои руки. Забил два гола, помог забить ещё один Себастьяну Ахо, и мы выиграли. Когда дела идут плохо, он способен разбудить всех остальных.

Атлеты в наше время часто избалованы. Но Свечников прошёл слишком трудный путь, чтобы оказаться там, где сейчас. Он продолжает работать над собой, несмотря на все успехи», ─ приводит слова Уодделла пресс-служба НХЛ.

В 68 матчах минувшего регулярного чемпионата Свечников записал на свой счёт 61 (24+37) очко при показателе полезности «+9».