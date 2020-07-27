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Покотило: «Амур» не обращает внимания на политическую ситуацию. Готовимся к сезону

Покотило: «Амур» не обращает внимания на политическую ситуацию. Готовимся к сезону
Хоккей / КХЛ 0

Заместитель спортивного директора «Амура» Вадим Покотило прокомментировал ситуацию в хабаровском клубе, осложнившуюся после ареста губернатора края Сергея Фургала.

«На политическую ситуацию не обращаем внимания, усиленно готовимся к сезону. На днях завершим первый сбор в Хабаровске, где хорошо поработали на льду и на земле. Отправимся на два товарищеских матча в Новосибирск, а с 2 по 10 августа будем работать в московском регионе. У нас запланировано несколько товарищеских матчей: с красноярским «Соколом» и подмосковным «Витязем».

Селекционная работа продолжается, скоро у нас будет заполнена пятая вакансия легионера. Кто это будет – вратарь, защитник или нападающий, пока не скажу. Наберитесь терпения. У нас в этом межсезонье не так много новичков. Главное, мы практически сумели сохранить прошлогодний состав, ведём точечную селекцию», ─ приводит слова Покотило «ВсёПроСпорт».

Покотило: «Амур» ищет легионера. Кандидаты есть, ведём переговоры
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