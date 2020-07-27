Покотило: «Амур» не обращает внимания на политическую ситуацию. Готовимся к сезону

Заместитель спортивного директора «Амура» Вадим Покотило прокомментировал ситуацию в хабаровском клубе, осложнившуюся после ареста губернатора края Сергея Фургала.
«На политическую ситуацию не обращаем внимания, усиленно готовимся к сезону. На днях завершим первый сбор в Хабаровске, где хорошо поработали на льду и на земле. Отправимся на два товарищеских матча в Новосибирск, а с 2 по 10 августа будем работать в московском регионе. У нас запланировано несколько товарищеских матчей: с красноярским «Соколом» и подмосковным «Витязем».
Селекционная работа продолжается, скоро у нас будет заполнена пятая вакансия легионера. Кто это будет – вратарь, защитник или нападающий, пока не скажу. Наберитесь терпения. У нас в этом межсезонье не так много новичков. Главное, мы практически сумели сохранить прошлогодний состав, ведём точечную селекцию», ─ приводит слова Покотило «ВсёПроСпорт».
- 27 июля 2020
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