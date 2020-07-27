Шестёркин сделал эффектный сейв на первой тренировке «Рейнджерс» в Торонто
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» показал, как Игорь Шестёркин провёл первую тренировку в Торонто, который является одним из двух городов-хабов, где будут проходить матчи Кубка Стэнли.
Посмотреть видео можно на странице «Рейнджерс» в «Твиттере».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Лундквист и Шестёркин составят пару вратарей «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче
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