Владелец «Аризоны» потребует от НХЛ дать оценку ситуации с уходом Чайки

Владелец «Аризоны Койотс» Алекс Меруэло обратится к комиссару Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэну с требованием дать оценку ситуации с уходом Джона Чайки с поста главного менеджера команды, сообщает Sportsnet.
По информации источника, в прошлом месяце другой клуб НХЛ запросил у Меруэло разрешение на проведение переговоров с Чайкой о возможном сотрудничестве. Владелец «Аризоны» дал разрешение. Но после того, как выяснилось, что Чайка получил очень выгодное предложение, предусматривающее широкие полномочия, остановил переговоры.
Чайка вошёл в историю североамериканской лиги как самый молодой генеральный менеджер клуба. Он занял эту должность в 2016 году в возрасте 27 лет. До этого Чайка работал в «Аризоне» над анализом видеоматериалов и статистики.
- 27 июля 2020
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