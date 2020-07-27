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Владелец «Аризоны» потребует от НХЛ дать оценку ситуации с уходом Чайки

Владелец «Аризоны» потребует от НХЛ дать оценку ситуации с уходом Чайки
Хоккей / НХЛ 0

Владелец «Аризоны Койотс» Алекс Меруэло обратится к комиссару Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэну с требованием дать оценку ситуации с уходом Джона Чайки с поста главного менеджера команды, сообщает Sportsnet.

По информации источника, в прошлом месяце другой клуб НХЛ запросил у Меруэло разрешение на проведение переговоров с Чайкой о возможном сотрудничестве. Владелец «Аризоны» дал разрешение. Но после того, как выяснилось, что Чайка получил очень выгодное предложение, предусматривающее широкие полномочия, остановил переговоры.

Чайка вошёл в историю североамериканской лиги как самый молодой генеральный менеджер клуба. Он занял эту должность в 2016 году в возрасте 27 лет. До этого Чайка работал в «Аризоне» над анализом видеоматериалов и статистики.

Джон Чайка покинул пост генменеджера «Аризоны»
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