Хартли ─ о потолке зарплат: КХЛ придёт к балансу, каждый матч станет непредсказуемым

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал введение жёсткого потолка зарплат со следующего сезона КХЛ.

«Добавит ли потолок зарплат соревновательности и непредсказуемости в новом сезоне? Надеюсь! Я был в НХЛ, когда там ввели потолок зарплат. И неожиданно у каждой команды появился шанс на победу. Думаю, что для болельщиков это будет здорово – игра станет более зрелищной.

В этом году класс команд ещё будет разниться, но впоследствии мы придём к балансу. От этого выигрывают болельщики. Каждый матч станет непредсказуемым. Регулярный чемпионат будет действительно непростым, но в то же время, это подготовка к плей-офф. В целом, думаю, качество лиги и качество игры возрастёт. И за этим будет интересно наблюдать», ─ приводит слова Хартли пресс-служба клуба.