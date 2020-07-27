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Бывший защитник «Ак Барса» Ессе Виртанен вернулся в шведский «Ферьестад»

Бывший защитник «Ак Барса» Ессе Виртанен вернулся в шведский «Ферьестад»
Хоккей / КХЛ 0

Бывший защитник «Ак Барса» Ессе Виртанен заключил контракт со шведским «Ферьестадом», информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

28-летний финский защитник оказался в казанской команде зимой 2020 года – в 24 матчах он набрал 4 (0+4) очка. Минувший сезон Виртанен начинал в челябинском «Тракторе», набрав 16 (5+11) очков в 40 матчах при показателе полезности «+7».

До перехода в КХЛ выступал за «Ферьестад» на протяжении двух сезонов. Защищал цвета таких клубов, как «Лукко» (Финляндия), «СаПКо» (Финляндия), «ЛеКи» (Финляндия) и «Спорт» (Финляндия).

Виртанен — бронзовый призёр чемпионата Финляндии (2014), лучший бомбардир среди защитников чемпионата Финляндии (2017), лучший бомбардир среди защитников чемпионата Швеции (2019), лучший ассистент среди защитников чемпионата Швеции (2019).

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