Экс-жена Зайцева: бывшие родственники делают всё, чтобы вывезти детей за границу

Маргарита Готовцева, бывшая супруга защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, заявила, что родители хоккеиста скрывают от неё несовершеннолетних дочерей, проигнорировав решение Мосгорсуда.

«Моих детей продолжают скрывать и сейчас пытаются незаконно вывезти из страны. Я не видела дочек уже 9 месяцев. И даже после того, как решение первой инстанции оставили в силе и с момента оглашения оно вступило в законную силу, бывшие родственники это проигнорировали.

Телефоны отключены. Местоположение детей не известно. По достоверной информации, сейчас бывшие родственники делают всё, чтобы вывезти детей за границу. Это прямое нарушение закона. Но я ничего не могу сделать. Они скрываются.

Прошу каждого из вас сделать максимальный репост данного поста. На фотографиях — бывший муж, свёкры и няня. Каждый из них может находиться с Верой и Соней. Если вдруг кому известно их местоположение, сообщите мне, пожалуйста.

Как поступать в данной ситуации?! Может, вы подскажете? Я уже сделала, наверное, практически всё что смогла. Руки опускаются», — написала Готовцева в «Инстаграме».