Бержерон: Пастрняк очень талантлив, ему легко даётся набор формы

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал возвращение к тренировкам чешского нападающего Давида Пастрняка.
«Мы начнём с того же момента, где закончили. Да, ему надо будет привыкнуть ко льду, к катанию и ритму. Мы поможем ему и сделаем всё, что в наших силах. Хотя я не знаю, надо ли это ему. Он очень талантлив и набор формы даётся ему лёгко. Так что я жду его. Понятно, что он может быть немного заржавевшим. Но, как я уже сказал, у нас будет чуть-чуть времени до старта», ─ приводит слова Бержерона пресс-служба НХЛ.
Напомним, Пастрняк провёл только одну тренировку с командой во время сборов. Форвард пропустил первые два дня занятий из-за режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, который он был вынужден соблюдать, вернувшись в США из Чехии. После 15 июля команда объявила, что Пастрняк не может тренироваться.
Недавно Пастрняк в четвёртый раз подряд был признан лучшим хоккеистом Чехии. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ чешский форвард стал лучшим снайпером, забросив 48 шайб и сделав 47 голевых пасов. Разделил «Морис Ришар Трофи» с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
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