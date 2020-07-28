Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Жена Овечкина опубликовала фото с сыном, которому исполнилось 2 месяца

Жена Овечкина опубликовала фото с сыном, которому исполнилось 2 месяца
Хоккей / НХЛ 0

Жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина – Анастасия – опубликовала фото с младшим сыном, которому 27 июля исполнилось два месяца.

Пара объявила о помолвке в сентябре 2015. За это время у Овечкиных родилось двое детей. Первый сын Сергей появился на свет в августе 2018 года.

Ранее стало известно, что Овечкин занял второе место в рейтинге левых нападающих НХЛ, уступив лишь другому россиянину Артемию Панарину.

Напомним, регулярный чемпионат сезона-2019/2020 был досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Овечкин: жаль, что Самсонова не будет в плей-офф. Он бы пригодился
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020