Жена Овечкина опубликовала фото с сыном, которому исполнилось 2 месяца

Жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина – Анастасия – опубликовала фото с младшим сыном, которому 27 июля исполнилось два месяца.
Пара объявила о помолвке в сентябре 2015. За это время у Овечкиных родилось двое детей. Первый сын Сергей появился на свет в августе 2018 года.
Ранее стало известно, что Овечкин занял второе место в рейтинге левых нападающих НХЛ, уступив лишь другому россиянину Артемию Панарину.
Напомним, регулярный чемпионат сезона-2019/2020 был досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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