«В маске и готов». НХЛ оценила фото Александра Овечкина перед рестартом сезона

В НХЛ оценили фото российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Овечкин в маске и готов», — говорится в записи, которую опубликовала НХЛ в своём «инстаграме».
Посмотреть запись можно в официальном «инстаграме» НХЛ.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделит награду «Морис Ришар Трофи» с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб. Этот трофей стал девятым в карьере россиянина. Тем самым Овечкин упрочил лидерство по сезонам, в которых выигрывал снайперскую гонку. На втором месте — Бобби Халл (7 сезонов).
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