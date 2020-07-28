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Полное расписание контрольных матчей перед рестартом сезона НХЛ

Полное расписание контрольных матчей перед рестартом сезона НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

28 июля (мск) в Национальной хоккейной лиге состоится первый матч после того, как сезон-2019/2020 был остановлен из-за пандемии коронавируса. «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз» сыграют контрольный матч в Торонто.

В возобновлении сезона примут участие 24 команды, каждая из которых сыграет по одному контрольному матчу перед первой официальной встречей. Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне. «Чемпионат» публикует полное расписание контрольных матчей перед рестартом сезона НХЛ.

28.07. 23:00 (мск). «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
28 июля 2020, вторник. 23:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург

29.07. 03:00. «Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2020, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто

29.07. 05:30. «Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2020, среда. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон

29.07. 19:00. «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2020, среда. 19:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа

29.07. 21:30. «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2020, среда. 21:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер

29.07. 23:00. «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2020, среда. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли

30.07. 01:30. «Чикаго Блэкхоукс» — «Сент-Луис Блюз».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 июля 2020, четверг. 01:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис

30.07. 03:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 июля 2020, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк

30.07. 05:30. «Виннипег Джетс» — «Ванкувер Кэнакс».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 июля 2020, четверг. 05:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер

30.07. 23:00. «Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 июля 2020, четверг. 23:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл

31.07. 02:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 июля 2020, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон

31.07. 05:00. «Аризона Койотс» — «Вегас Голден Найтс».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 июля 2020, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
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