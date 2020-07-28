28 июля (мск) в Национальной хоккейной лиге состоится первый матч после того, как сезон-2019/2020 был остановлен из-за пандемии коронавируса. «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз» сыграют контрольный матч в Торонто.
В возобновлении сезона примут участие 24 команды, каждая из которых сыграет по одному контрольному матчу перед первой официальной встречей. Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне. «Чемпионат» публикует полное расписание контрольных матчей перед рестартом сезона НХЛ.
28.07. 23:00 (мск). «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз».
29.07. 03:00. «Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс».
29.07. 05:30. «Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз».
29.07. 19:00. «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс».
29.07. 21:30. «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш».
29.07. 23:00. «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз».
30.07. 01:30. «Чикаго Блэкхоукс» — «Сент-Луис Блюз».
30.07. 03:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс».
30.07. 05:30. «Виннипег Джетс» — «Ванкувер Кэнакс».
30.07. 23:00. «Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз».
31.07. 02:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз».
31.07. 05:00. «Аризона Койотс» — «Вегас Голден Найтс».
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