Прохоркин — о протестах в США: они сами это породили и теперь пожинают плоды

Форвард магнитогорского «Металлурга» Николай Прохоркин поделился мнением о массовых протестах в США, вспыхнувших после гибели чернокожего Джорджа Флойда в Миннесоте. В минувшем сезоне российский нападающий выступал за «Лос-Анджелес Кингз».

«Они сами до этого дошли. Сами породили и теперь пожинают плоды. Но я там не живу, я не гражданин США, чтобы что-то говорить. В Беверли-Хиллз было страшно, его буквально разносили. Хорошо, что мы уехали к тому моменту. Было реально неспокойно. Ребята рассказывали мне, что там творилось. Хотя до этого всегда было всё нормально. Как раз в Лос-Анджелесе живут люди разных цветов и народов.

В Калифорнии много бомжей? Очень много. Во время паузы на Матч всех звёзд мы поехали в Сан-Франциско — по незнанке взяли в центре города гостиницу. А там у них палатки, готовили и жили на улице — это был просто ужас», – цитирует Прохоркина «Спорт-экcпресс».