Александр Гулявцев подал в отставку с поста главного тренера «Амура»
Российский тренер Александр Гулявцев подал в отставку с поста главного тренера «Амура». Об этом сообщил сам специалист в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Гулявцев возглавил «Амур» 12 января 2019 года. Следующий сезон должен был стать для 47-летнего специалиста вторым полноценным в Хабаровске. До «тигров» российский тренер в КХЛ возглавлял «Северсталь», с которой в сезоне-2017/2018 пробился в плей-офф, где в первом раунде проиграл СКА.
В минувшем сезоне хабаровский клуб занял девятое место в Восточной конференции, одержав 26 побед в 62 матчах. Команда Гулявцева не попала в плей-офф, уступив в заключительных матчах регулярки «Нефтехимику» и пропустив во второй этап сезона подопечных Вячеслава Буцаева.
«Амур» заключил новый контракт с главным тренером Гулявцевым
- 28 июля 2020
-
11:25
-
11:00
-
10:46
-
10:43
-
10:40
-
10:34
-
10:15
-
09:49
-
09:30
-
09:00
-
08:44
-
05:21
-
03:39
-
01:01
-
00:49
-
00:42
-
00:00
- 27 июля 2020
-
23:50
-
23:34
-
22:57
-
22:11
-
21:47
-
21:26
-
20:51
-
20:35
-
20:18
-
19:56
-
19:19
-
19:03
-
18:29
-
18:00
-
17:46
-
17:30
-
16:33
-
16:04
Партнерский контент