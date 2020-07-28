Исполняющим обязанности главного тренера «Амура» назначен Павел Торгаев, сообщается в официальном «твиттере» хабаровского клуба. Торгаев занял должность после отставки главного тренера Александра Гулявцева, который покинул хабаровский клуб в связи с семейными обстоятельствами.

Гулявцев возглавил «Амур» 12 января 2019 года. Следующий сезон должен был стать для 47-летнего специалиста вторым полноценным в Хабаровске. До «тигров» российский тренер в КХЛ возглавлял «Северсталь», с которой в сезоне-2017/2018 пробился в плей-офф, где в первом раунде проиграл СКА.



В минувшем сезоне хабаровский клуб занял девятое место в Восточной конференции, одержав 26 побед в 62 матчах. Команда Гулявцева не попала в плей-офф, уступив в заключительных матчах регулярки «Нефтехимику» и пропустив во второй этап сезона подопечных Вячеслава Буцаева.