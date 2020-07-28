Гулявцев — о тренерском штабе «Амура»: пусть ребята работают, зачем их дёргать?

Бывший главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал решение руководства хабаровского клуба назначить Павла Торгаева исполняющим обязанности главного тренера «тигров». Ранее Торгаев входил в тренерский штаб Гулявцева.

«Да, я действительно ухожу из «Амура». Ничего не произошло, это семейные обстоятельства. Конечно, это в определённой степени внезапно. Дальнейшие планы? Приеду домой и буду решать свои проблемы. А дальше будет видно.

Из «Амура» ухожу только я, мои помощники остаются. Павел Торгаев будет исполнять обязанности главного тренера. Пусть ребята работают, зачем их дёргать? Если бы я переходил в какой-то другой клуб, тогда другое дело бы было.

С руководством «Амура» я уже подписал все бумаги и необходимые документы, завтра встретимся, я поблагодарю за предоставленную возможность работать в Хабаровске и буду готовиться к отъезду», — сказал Гулявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.