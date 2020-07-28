Обладатель «Морис Ришар Трофи» Пастрняк возобновил тренировки в составе «Бостона»

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, пропустивший почти весь тренировочный лагерь «медведей», 27 июля участвовал в тренировочном занятии команды. Это была первая полноценная тренировка форварда с командой после открытия тренировочного лагеря 13 июля.

«Он выглядит отлично. Хотя, наверное, ему стоит постричься. Если не брать в расчёт этого, то он должен быть готов играть. Ему не терпится присоединиться к партнёрам. Вы знаете Пасту — он любит игру, любит находиться с партнёрами. Он яркая личность и очень общительный молодой человек. Здорово, что он вернётся в состав», — прокомментировал возвращение Пастрняка в строй главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди.

Недавно Пастрняк в четвёртый раз подряд был признан лучшим хоккеистом Чехии. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ чешский форвард стал лучшим снайпером, забросив 48 шайб и сделав 47 голевых пасов. Разделил «Морис Ришар Трофи» с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.