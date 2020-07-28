Обладатель «Морис Ришар Трофи» Пастрняк возобновил тренировки в составе «Бостона»

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, пропустивший почти весь тренировочный лагерь «медведей», 27 июля участвовал в тренировочном занятии команды. Это была первая полноценная тренировка форварда с командой после открытия тренировочного лагеря 13 июля.
«Он выглядит отлично. Хотя, наверное, ему стоит постричься. Если не брать в расчёт этого, то он должен быть готов играть. Ему не терпится присоединиться к партнёрам. Вы знаете Пасту — он любит игру, любит находиться с партнёрами. Он яркая личность и очень общительный молодой человек. Здорово, что он вернётся в состав», — прокомментировал возвращение Пастрняка в строй главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди.
Недавно Пастрняк в четвёртый раз подряд был признан лучшим хоккеистом Чехии. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ чешский форвард стал лучшим снайпером, забросив 48 шайб и сделав 47 голевых пасов. Разделил «Морис Ришар Трофи» с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
- 28 июля 2020
-
11:51
-
11:25
-
11:00
-
10:46
-
10:43
-
10:40
-
10:34
-
10:15
-
09:49
-
09:30
-
09:00
-
08:44
-
05:21
-
03:39
-
01:01
-
00:49
-
00:42
-
00:00
- 27 июля 2020
-
23:50
-
23:34
-
22:57
-
22:11
-
21:47
-
21:26
-
20:51
-
20:35
-
20:18
-
19:56
-
19:19
-
19:03
-
18:29
-
18:00
-
17:46
-
17:30
-
16:33