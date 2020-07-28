Назаров: готов возглавить «Амур» и вступить в партию моего друга Владимира Жириновского

Известный российский тренер Андрей Назаров прокомментировал уход Александра Гулявцева с поста главного тренера «Амура» и выразил желание возглавить хабаровский клуб.
«Знаю про уход Александра Гулявцева из «Амура». Хочу пожелать коллеге успехов в дальнейшем. Готов ли сам возглавить «Амур»? Я готов к работе, в Хабаровске собралась крепкая команда с хорошим подбором игроков и большими амбициями. Но вы знаете, не всё зависит от наших хотелок.
Готов вступить в партию моего старого друга Владимира Вольфовича Жириновского и помочь его однопартийцу, ещё одному моему товарищу Михаилу Владимировичу Дегтярёву с развитием в Хабаровском крае спорта в целом и хоккея в частности. Дегтярёв ведь сейчас занимает пост временно исполняющего обязанности губернатора в этом стратегически важном для России регионе. Для спорта, к слову, он человек далеко не чужой, работал председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. На самом деле, повторюсь, я готов к работе и новому вызову.
Знаете, тренерская судьба, да и судьба спортивных менеджеров такова, что можно в любой момент ждать увольнения или просто уйти самому. Мне все эти ситуации знакомы. Посмотрите, тот же Курт Фрейзер после окончания прошлого сезона продлил контракт с «Куньлунем», а в нынешнем межсезонье его неожиданно сменил Алексей Ковалёв. Определённые изменения коснулись и «Авангард», в котором работу президента клуба завершил Максим Сушинский. Такова жизнь и таков хоккейный бизнес, от этого никто не застрахован. Нужно воспринимать это так, как есть, а где-то даже с юмором», — сказал Назаров «Чемпионату».
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