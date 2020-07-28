Кто должен стать новым главным тренером «Амура»?

Сегодня, 28 июля, российский тренер Александр Гулявцев подал в отставку с поста главного тренера «Амура» в связи с семейными обстоятельствами. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев.

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Гулявцев возглавил «Амур» 12 января 2019 года. Следующий сезон должен был стать для 47-летнего специалиста вторым полноценным в Хабаровске. До «тигров» российский тренер в КХЛ возглавлял «Северсталь», с которой в сезоне-2017/2018 пробился в плей-офф, где в первом раунде проиграл СКА.



В минувшем сезоне хабаровский клуб занял девятое место в Восточной конференции, одержав 26 побед в 62 матчах. Команда Гулявцева не попала в плей-офф, уступив в заключительных матчах регулярки «Нефтехимику» и пропустив во второй этап сезона подопечных Вячеслава Буцаева.