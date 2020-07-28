Буйницкий вернулся в минское «Динамо». За «Авангард» нападающий не провёл ни одного матча

Нападающий Дмитрий Буйницкий подписал контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
В прошлое межсезонье 23-летний форвард перешёл из минского клуба в «Металлург», который покинул в ходе регулярного чемпионата. В сезоне-2019/2020 Континентальной хоккейной лиги Буйницкий сыграл за «Металлург» девять матчей, в которых не забил ни одной шайбы, но отдал одну результативную передачу. Дмитрий проводил на льду меньше девяти минут.
20 декабря 2019 года магнитогорский клуб расторг контракт с хоккеистом, после чего Буйницкий продолжил карьеру в «Авангарде». Однако за омский клуб Дмитрий в итоге не провёл ни одного матча. 1 мая 2020 года «Авангард» сообщил об уходе Буйницкого из команды.
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