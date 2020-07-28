Тренер «Виннипега»: даже через 30 лет никто не забудет, кто выиграл Кубок Стэнли в 2020-м

Наставник «Виннипег Джетс» Пол Морис прокомментировал уникальность нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, в котором примут участие 24 команды.

«Нынешнее событие уникально. Даже через 30 лет никто не забудет о том, кто стал обладателем Кубка Стэнли в 2020 году. Это можно сравнить с последним трофеем «Торонто», выигранным в 1967 году, о котором до сих пор жива память.

Наш последний матч перед паузой был как раз в Эдмонтоне. Тогда я думал, что мы будем играть через четыре-пять дней. Но теперь мы летели в Эдмонтон из Виннипега, и у нас 30 человек сидели на разных рядах, надев маски. Такой картины никто не мог ожидать», — приводит слова Мориса Edmonton Sun.

В возобновлении сезона примут участие 24 команды, каждая из которых сыграет по одному контрольному матчу перед первой официальной встречей. Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.