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Генменеджер «Питтсбурга» прокомментировал возможность обмена Евгения Малкина

Генменеджер «Питтсбурга» прокомментировал возможность обмена Евгения Малкина
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал возможность обмена нападающего Евгения Малкина.

«Будут ли слухи об обмене Евгения Малкина этим летом? Только если кто-то их выдумает», — отметил Рутерфорд.

Напомним, что контракт россиянина действует до конца сезона-2021/2022, а кроме этого у Малкина есть запрет на перемещение без его согласия.

В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) очка при показателе полезности "+7" и 58 минутах штрафного времени. Российский нападающий проводил на площадке 19 минут 31 секунду за матч.

Недавно Евгений занял восьмое место в рейтинге лучших центрфорвардов НХЛ по версии североамериканских экспертов.

Малкин занял восьмое место в рейтинге лучших центрфорвардов НХЛ по версии NHL Network
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