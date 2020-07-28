Генменеджер «Питтсбурга» прокомментировал возможность обмена Евгения Малкина

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал возможность обмена нападающего Евгения Малкина.



«Будут ли слухи об обмене Евгения Малкина этим летом? Только если кто-то их выдумает», — отметил Рутерфорд.



Напомним, что контракт россиянина действует до конца сезона-2021/2022, а кроме этого у Малкина есть запрет на перемещение без его согласия.

В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) очка при показателе полезности "+7" и 58 минутах штрафного времени. Российский нападающий проводил на площадке 19 минут 31 секунду за матч.

Недавно Евгений занял восьмое место в рейтинге лучших центрфорвардов НХЛ по версии североамериканских экспертов.