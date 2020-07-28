Экс-форвард московского «Динамо» Индрашис вернулся в рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» на официальном сайте клуба объявило о заключении контракта с нападающим Миксом Индрашисом.

29-летний нападающий в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги защищал цвета московского «Динамо». В 41 матче регулярного чемпионата Индрашис записал на свой счёт 26 (6+18) баллов при показателе полезности "+8" и шести минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 15 минут и 21 секунду за матч.



В сезоне-2019/2020 московское «Динамо» заняло четвёртое место на Западе в регулярном чемпионате. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Владимира Крикунова выбили «Спартак» (4-2), после чего сезон был остановлен из-за коронавируса.

Индрашис отыграл за клуб из Москвы два сезона, ранее он выступал за рижское «Динамо».