Экс-защитник московского «Динамо» Лямин пройдёт предсезонную подготовку в «Спартаке»
Российский защитник Кирилл Лямин подписал пробный контракт и пройдёт предсезонную подготовку в «Спартаке», сообщается в официальном телеграм-канале московского клуба.
В минувшем сезоне 33-летний защитник выступал в составе московского «Динамо», провёл в общей сложности 60 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+4». Кирилл Лямин уже выступал за «Спартак» в сезонах-2008/2009 и 2009/2010, также в КХЛ он играл в «Северстали», «Авангарде», «Нефтехимике» и «Автомобилисте».
В сезоне-2019/2020 московское «Динамо» заняло четвёртое место на Западе в регулярном чемпионате. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Владимира Крикунова выбили «Спартак» (4-2), после чего сезон был остановлен из-за коронавируса.
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