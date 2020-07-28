Рижское «Динамо» продлило контракт с защитником Зиле. Он стал шестым игроком в команде

Рижское «Динамо» на официальном сайте клуба объявило о продлении контракта с защитником Кристапсом Зиле.

21-летний Зиле выступает за рижан с сезона-2015/2016. В минувшем сезоне набрал 2 (0+2) очка в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-2».

Кристапс стал шестым игроком в латвийской команде. Ранее контракты заключили нападающие Лаурис Дарзиньш, Микелис Редлихс, Гинтс Мейя и Микс Индрашис. Перечисленные хоккеисты присоединились к форварду Эмилсу Гегерису, у которого был действующий контракт.

Главным тренером «Динамо» стал Петерис Скудра. Скудра ранее был главным тренером «Торпедо» и «Трактора». Он оставался безработным с ноября 2019 года, когда был уволен из челябинского клуба.