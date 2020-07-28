Экс-форвард системы «Торонто» Мартиньш Дзиеркалс вернулся в рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» на официальном сайте клуба объявило о заключении контракта с нападающим Мартиньшем Дзиеркалсом.

В Северной Америке Дзиеркалс, выбранный «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 68-м номером в третьем раунде драфта НХЛ-2015, провёл последние три сезона, сыграв в QMJHL, ECHL и AHL. В АХЛ сыграл четыре матча за «Торонто Марлис», однако не набрал очков и заработал показатель полезности «-4».

23-летний нападающий уже выступал в рижском клубе в сезоне-2018/2019. В 42 матчах регулярки Мартиньш забросил пять шайб и сделал восемь результативных передач. Минувший сезон Дзиеркалс провёл в финском «Юкурите», где набрал 15 (7+8) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. Хоккеист является участником чемпионата мира 2019 года.