Экс-форвард системы «Торонто» Мартиньш Дзиеркалс вернулся в рижское «Динамо»
Рижское «Динамо» на официальном сайте клуба объявило о заключении контракта с нападающим Мартиньшем Дзиеркалсом.
В Северной Америке Дзиеркалс, выбранный «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 68-м номером в третьем раунде драфта НХЛ-2015, провёл последние три сезона, сыграв в QMJHL, ECHL и AHL. В АХЛ сыграл четыре матча за «Торонто Марлис», однако не набрал очков и заработал показатель полезности «-4».
23-летний нападающий уже выступал в рижском клубе в сезоне-2018/2019. В 42 матчах регулярки Мартиньш забросил пять шайб и сделал восемь результативных передач. Минувший сезон Дзиеркалс провёл в финском «Юкурите», где набрал 15 (7+8) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. Хоккеист является участником чемпионата мира 2019 года.
Мартиньш Дзиеркалс и Сергей Гимаев пополнили состав рижского «Динамо»
- 28 июля 2020
-
16:32
-
16:10
-
15:45
-
15:07
-
15:00
-
14:37
-
14:35
-
14:15
-
13:51
-
13:30
-
13:18
-
12:55
-
12:30
-
12:13
-
11:51
-
11:25
-
11:00
-
10:46
-
10:43
-
10:40
-
10:34
-
10:15
-
09:49
-
09:30
-
09:00
-
08:44
-
05:21
-
03:39
-
01:01
-
00:49
-
00:42
-
00:00
- 27 июля 2020
-
23:50
-
23:34
-
22:57
Партнерский контент