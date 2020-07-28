Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-форвард системы «Торонто» Мартиньш Дзиеркалс вернулся в рижское «Динамо»

Экс-форвард системы «Торонто» Мартиньш Дзиеркалс вернулся в рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» на официальном сайте клуба объявило о заключении контракта с нападающим Мартиньшем Дзиеркалсом.

В Северной Америке Дзиеркалс, выбранный «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 68-м номером в третьем раунде драфта НХЛ-2015, провёл последние три сезона, сыграв в QMJHL, ECHL и AHL. В АХЛ сыграл четыре матча за «Торонто Марлис», однако не набрал очков и заработал показатель полезности «-4».

23-летний нападающий уже выступал в рижском клубе в сезоне-2018/2019. В 42 матчах регулярки Мартиньш забросил пять шайб и сделал восемь результативных передач. Минувший сезон Дзиеркалс провёл в финском «Юкурите», где набрал 15 (7+8) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. Хоккеист является участником чемпионата мира 2019 года.

Мартиньш Дзиеркалс и Сергей Гимаев пополнили состав рижского «Динамо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020