В Москве обокрали экс-хоккеиста Ишаева. У него украли телефон стоимостью 140 тыс. рублей

Бывший хоккеист Игорь Ишаев, выбранный под вторым номером на драфте Континентальной хоккейной лиги в 2011 году, стал жертвой воров в Москве, сообщает Mash.
По имеющейся информации, Ишаев оставил телефон iPhone 11 Pro Max на столе в «Якитории» на Осеннем бульваре, отошёл в туалет, вернулся, а телефона стоимостью 140 тыс. рублей уже не было. Подозреваемого поймали в 600 метрах от кафе, им оказался 21-летний Олег Б. Живёт рядом с Ишаевым, в соседнем доме. На вора завели дело, он под подпиской о невыезде.
Выступавший на позиции нападающего Ишаев завершил карьеру после сезона-2013/2014, набрав 7 (2+5) очков в 29 матчах за «Амурских Тигров». В 158 матчах Молодёжной хоккейной лиги форвард заработал 27 (11+16) очков при показателе полезности "-39" и 200 минутах штрафного времени. Хоккеист хотел попробовать силы в североамериканских молодёжных лигах, но отказался от переезда.
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