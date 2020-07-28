Экс-форвард «Тампы» Конахер перешёл в «Лозанну»
Нападающий Кори Конахер перешёл из системы клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» в швейцарскую «Лозанну», информирует официальный сайт команды. 30-летний хоккеист поставил подпись под соглашением на три сезона.
В сезоне-2019/2020 канадский нападающий провёл только четыре матча за «Тампу» в регулярном чемпионате, записав на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности "-2" и четырёх минутах штрафного времени. Форвард проводил на площадке 11 минут и 5 секунд за матч. За фарм-клуб в Американской хоккейной лиге форвард отыграл 44 встречи, заработав 38 (14+24) очков при показателе полезности «0» и 39 минутах штрафа.
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