Расписание контрольных матчей НХЛ на 28 июля

В Национальной хоккейной лиге продолжается подготовка к возобновлению сезона. В ночь с 28 на 29 июля будут сыграны три контрольных встречи.



23:00 мск. «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз».

03:00. «Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс».

05:30. «Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.