Расписание контрольных матчей НХЛ на 28 июля
В Национальной хоккейной лиге продолжается подготовка к возобновлению сезона. В ночь с 28 на 29 июля будут сыграны три контрольных встречи.
23:00 мск. «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз».
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
28 июля 2020, вторник. 23:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
03:00. «Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс».
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2020, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
05:30. «Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз».
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2020, среда. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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