Гегерис, Мамцис и Берзиньш подписали новые контракты с рижским «Динамо»

Эмилс Гегерис, Робертс Мамцис и Даниелс Берзиньш подписали новые контракты с рижским «Динамо», информирует официальный сайт латвийского клуба.



21-летний нападающий Гегерис в прошедшем сезоне принял участие в 37 матчах, записав на свой счёт 4 (1+3) балла при показателе полезности "-3" и отсутствии штрафных минут.



25-летний защитник Мамцис в 45 встречах заработал 7 (2+5) баллов при показателе полезности "-4" и 14 минутах штрафного времени.



21-летний форвард Берзиньш в 39 матчах отметился 6 (4+2) баллами при показателе полезности "-3".



Главным тренером «Динамо» недавно стал известный специалист Петерис Скудра. Скудра ранее был главным тренером «Торпедо» и «Трактора». Он оставался безработным с ноября 2019 года, когда был уволен из челябинского клуба.