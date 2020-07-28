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Гегерис, Мамцис и Берзиньш подписали новые контракты с рижским «Динамо»

Гегерис, Мамцис и Берзиньш подписали новые контракты с рижским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Эмилс Гегерис, Робертс Мамцис и Даниелс Берзиньш подписали новые контракты с рижским «Динамо», информирует официальный сайт латвийского клуба.

21-летний нападающий Гегерис в прошедшем сезоне принял участие в 37 матчах, записав на свой счёт 4 (1+3) балла при показателе полезности "-3" и отсутствии штрафных минут.

25-летний защитник Мамцис в 45 встречах заработал 7 (2+5) баллов при показателе полезности "-4" и 14 минутах штрафного времени.

21-летний форвард Берзиньш в 39 матчах отметился 6 (4+2) баллами при показателе полезности "-3".

Главным тренером «Динамо» недавно стал известный специалист Петерис Скудра. Скудра ранее был главным тренером «Торпедо» и «Трактора». Он оставался безработным с ноября 2019 года, когда был уволен из челябинского клуба.

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