Фигурантам договорного матча в Беларуси грозит по три года условно

Четырём фигурантам договорного матча в чемпионате Беларуси по хоккею Алексею Иванову, Никите Устиненко, Сергею Шелегу и Александру Сырею грозит по три года условного заключения, информирует «Прессбол». Такое наказание плюс штраф размером 100 базовых величин запросила прокурор Валерия Сергиенко в ходе очередного заседания суда Московского района Минска.



В свою очередь адвокаты подсудимых обратились к суду с просьбой назначить наказание «ниже нижнего предела».



Упомянутому квартету хоккеистов инкриминируются противоправные действия по двум статьям.