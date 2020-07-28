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Фигурантам договорного матча в Беларуси грозит по три года условно

Фигурантам договорного матча в Беларуси грозит по три года условно
Хоккей / Прочие 0

Четырём фигурантам договорного матча в чемпионате Беларуси по хоккею Алексею Иванову, Никите Устиненко, Сергею Шелегу и Александру Сырею грозит по три года условного заключения, информирует «Прессбол». Такое наказание плюс штраф размером 100 базовых величин запросила прокурор Валерия Сергиенко в ходе очередного заседания суда Московского района Минска.

В свою очередь адвокаты подсудимых обратились к суду с просьбой назначить наказание «ниже нижнего предела».

Упомянутому квартету хоккеистов инкриминируются противоправные действия по двум статьям.

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