Фигурантам договорного матча в Беларуси грозит по три года условно
Четырём фигурантам договорного матча в чемпионате Беларуси по хоккею Алексею Иванову, Никите Устиненко, Сергею Шелегу и Александру Сырею грозит по три года условного заключения, информирует «Прессбол». Такое наказание плюс штраф размером 100 базовых величин запросила прокурор Валерия Сергиенко в ходе очередного заседания суда Московского района Минска.
В свою очередь адвокаты подсудимых обратились к суду с просьбой назначить наказание «ниже нижнего предела».
Упомянутому квартету хоккеистов инкриминируются противоправные действия по двум статьям.
- 28 июля 2020
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