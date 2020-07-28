Сергеев: в ЦСКА все классные мужики, соскучился по ним. И по болельщикам тоже

Защитник ЦСКА Артём Сергеев рассказал о тренировочном процессе и подготовке к новому сезону.
«Требования и нагрузки в ЦСКА какими были, такими и остались. Конечно, сейчас упражнения чуть другие делаем. К тренировочному процессу готовился. Но все равно, как ни крути, когда занимаешься индивидуально, даже при хорошей нагрузке, есть отличия от работы в коллективе. Работа в команде помогает, мы друг друга стимулируем выкладываться сильнее, выполнять упражнения лучше и быстрее. Коллектив у нас хороший и сильный. Я со всеми знаком. Все парни соответствуют требованиям, никто не выпадает из процесса.
Соскучился по всем в команде: по докторам, массажистам, администраторам. Все классные мужики у нас. По болельщикам тоже соскучился, буду рад встрече с ним», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.
- 28 июля 2020
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