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Сергеев: в ЦСКА все классные мужики, соскучился по ним. И по болельщикам тоже

Сергеев: в ЦСКА все классные мужики, соскучился по ним. И по болельщикам тоже
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ЦСКА Артём Сергеев рассказал о тренировочном процессе и подготовке к новому сезону.

«Требования и нагрузки в ЦСКА какими были, такими и остались. Конечно, сейчас упражнения чуть другие делаем. К тренировочному процессу готовился. Но все равно, как ни крути, когда занимаешься индивидуально, даже при хорошей нагрузке, есть отличия от работы в коллективе. Работа в команде помогает, мы друг друга стимулируем выкладываться сильнее, выполнять упражнения лучше и быстрее. Коллектив у нас хороший и сильный. Я со всеми знаком. Все парни соответствуют требованиям, никто не выпадает из процесса.

Соскучился по всем в команде: по докторам, массажистам, администраторам. Все классные мужики у нас. По болельщикам тоже соскучился, буду рад встрече с ним», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

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