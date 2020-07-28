«Металлург» расторг контракт с Евгением Алановым

Магнитогорский «Металлург» расторг пробный контракт с нападающим Евгением Алановым, информирует официальный сайт команды Ильи Воробьёва.



24-летний Аланов последние несколько лет выступал в Германии. В прошлом сезоне в составе «Нюрнберга» он сыграл 48 матчей, в которых набрал 21 очко (6+15) и 10 штрафных минут.



Напомним, тренировочный график «Металлурга» выглядит так:



– С 10 по 14 августа – проведение домашнего турнира памяти Ивана Харитоновича Ромазана. Возможность реализации билетов находится в стадии рассмотрения, а результат будет зависеть от решений Роспотребнадзора и властей Челябинской области, а также рекомендаций КХЛ. В любом случае планируется телевизионный показ и интернет-трансляция игр;



– 14 августа, вечером, может состояться товарищеский матч «Металлург» — «Автомобилист», который пройдёт за рамками мемориала Ромазана и на его результаты никак не повлияет;



– 18 августа «Магнитка» отправится в Казань, где с 19 по 23 августа состоится турнир TANECO Кубок чемпионов, в котором примут участие «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и СКА.



– На заключительном этапе сборов, 30 августа, планируется товарищеский матч в Магнитогорске с челябинским «Трактором».