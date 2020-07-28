Игроки «Бостона» будут сцепляться руками во время исполнения гимнов на Кубке Стэнли

Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» в преддверии розыгрыша Кубка Стэнли сообщили, что планируют слушать гимны США и Канады стоя, сцепившись руками.



«В течение нескольких месяцев мы стремились узнать больше о расовой несправедливости в нашей стране и мире. Мы решили сцепиться руками во время исполнения гимнов Соединённых Штатов и Канады в знак солидарности с чёрным сообществом. Цель этого действия — стать позитивным признаком поддержки чёрного сообщества», – указано в заявлении игроков на официальном сайте клуба.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.