«Филадельфия» забила гол после грубой ошибки Малкина

«Филадельфия Флайерз» удачно провела первый период товарищеского матча с «Питтсбург Пингвинз», ответив на гол Конора Шири двумя заброшенными шайбами, авторами которых стали Шон Кутюрье и Кевин Хейз. При втором голе «лётчиков» грубо ошибся российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин.

Посмотреть видео гола можно на «Яндекс.Эфире».



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.



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