Н. Александров: даже двухметровый защитник должен быть незаметен на льду

Защитник хабаровского «Амура» Никита Александров рассказал, как проходит тренировочный лагерь.



«Стараюсь чётко выполнять установку Александра Леонидовича Юдина и всего тренерского штаба. Главная задача любого игрока обороны — отработать на своем участке, не пропустить атаки соперника, „связать“ пятак, помочь вратарю. Подключения в атаку — это уже бонус.



При моём росте в 201 сантиметров Хара — ориентир? Если честно, нет. Да, Хара — большая звезда, но в отличие от меня он — леворукий, у него другая посадка. В той же обороне „Бостона“ мне больше нравится американец Тори Крюг — он интересно подкатывает под соперника, играет без внешних эффектов, но очень эффективно. Считаю, что и двухметровый защитник на льду должен быть незаметен», — цитирует Александрова Russia-Hockey.