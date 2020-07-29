Н. Александров: даже двухметровый защитник должен быть незаметен на льду

Защитник хабаровского «Амура» Никита Александров рассказал, как проходит тренировочный лагерь.
«Стараюсь чётко выполнять установку Александра Леонидовича Юдина и всего тренерского штаба. Главная задача любого игрока обороны — отработать на своем участке, не пропустить атаки соперника, „связать“ пятак, помочь вратарю. Подключения в атаку — это уже бонус.
При моём росте в 201 сантиметров Хара — ориентир? Если честно, нет. Да, Хара — большая звезда, но в отличие от меня он — леворукий, у него другая посадка. В той же обороне „Бостона“ мне больше нравится американец Тори Крюг — он интересно подкатывает под соперника, играет без внешних эффектов, но очень эффективно. Считаю, что и двухметровый защитник на льду должен быть незаметен», — цитирует Александрова Russia-Hockey.
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